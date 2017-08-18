Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyen maç olan TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor karşı karşıya gelmişti. Maçta sahaya birçok yanıcı madde atılmış, oyun birden fazla kez durmuştu.

NTV'de yer alan habere göre 72 kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan yakalama kararı verildi, 55 kişi gözaltına alındı. İhmali olan 227 güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma başlatıldı!

Kaynak: haberinburada