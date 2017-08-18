OLAYLI GÖZTEPE - ESKİŞEHİRSPOR MAÇIYLA İLGİLİ 55 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle 72 kişi hakkında yakalama kararı çıktı, 55 kişi gözaltına alındı.
Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyen maç olan TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor karşı karşıya gelmişti. Maçta sahaya birçok yanıcı madde atılmış, oyun birden fazla kez durmuştu.
NTV'de yer alan habere göre 72 kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan yakalama kararı verildi, 55 kişi gözaltına alındı. İhmali olan 227 güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma başlatıldı!
Kaynak: haberinburada
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