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olayın aydınlatılmasından kimsenin korkmaması lazım

OLAYIN AYDINLATILMASINDAN KİMSENİN KORKMAMASI LAZIM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları, Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da- Sur ilçesindeki terör saldırısına ilişkin temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Bozdağ, HSYK Başkanvekili...

Tarih : 01 Aralık 2015, 15:09
Puan Ver : Olayın Aydınlatılmasından Kimsenin Korkmaması Lazım(9/10)7


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları, Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da- Sur ilçesindeki terör saldırısına ilişkin temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Bozdağ, HSYK Başkanvekili Yandırmaz ile saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin evine taziye ziyaretinde bulundu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sur ilçesindeki terör saldırısına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.Bakan Bozdağ, beraberinde Müsteşar Kenan İpek, HSYK Başkanvekili Metin Yandırmaz ile geldiği kentte, ilk olarak valiliği ziyaret etti.Valiliğe girişinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Bozdağ ve beraberindekiler daha sonra valilik binasına geçti.Bakan Bozdağ, Valilik şeref defterini imzaladı.Daha sonra Bakan Bozdağ başkanlığında, Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek, HSYK Başkanvekili Yandırmaz, Vali Aksoy, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı.Terör saldırısı ve soruşturmaya ilişkin brifingin verildiği toplantı basına kapalı gerçekleşti.Toplantının ardından, Bakan Bekir Bozdağ ve beraberindekiler saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin evine taziye ziyaretinde bulunarak, eşi Türkan Elçi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.








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