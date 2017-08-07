Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde çıkan olaylar nedeniyle 400 kamera görüntüsü polis tarafından inceleniyor. İlk kez bir resmi maça ev sahipliği yapan Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Dün akşam Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Atiker Konyaspor Süper Kupa çıkan olaylar damga vurdu. Karşılaşma sonrası Konyasporlu taraftarların sahaya girerek Beşiktaşlı taraftarlarla yaşadığı arbede olaylara damga vurdu. Cenk Tosun'un 77'nci dakikada attığı beraberlik golü sonrası Atiker Konyaspor taraftarları tarafından sahaya atılan kelebek cinsi bıçak korku dolu anlar yaşattı. Hakem Fırat Aydınus tarafından saha kenarına çıkarılan bıçak ve çıkan olaylar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

400 GÜVENLİK KAMERASI TAKİBE ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1200 polis ile 1100 özel güvenlik görevlisinin karşılaşmadan saatler önce tedibir almasına rağmen, şehrin belirli noktalarında yapılan aramaları da geçerek stada sokulan bıçak nedeniyle emniyet, stat içi, dışı ve çevresindeki 400 güvenlik kamerasını takibe aldı. Bıçağın stada nasıl ve kimler tarafından sokulduğu, güvenlik kameralarından tespit edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tribün izleme sistemi, e-bilet sistemi, IP sistemi ve diğer kameralar hepsi son teknolojiyle donatılan statta maç sonrası sahaya giren taraftarlarla ilgili de 6222 sayılı yasa çerçevesinde işlem yapılacak.

Maç öncesi stat girişlerinde ve çevresinde polis tarafından yapılan aramada da çok sayıda delici ve kesici alet, keser, döner bıçağı ve beyzbol sopası ele geçirildi. Polis ele geçen malzemelerle ilgili soruşturma başlattı.

STATTA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İlk kez bir resmi maça ev sahipliği yapan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 33 bin 919 kişilik Yeni 19 Mayıs Stadı'nda da ciddi hasar meydana geldi. 145 milyon TL'ye mal olan statta çok sayıda koltuk yerinden söküldü. Korkuluklar kırıldı. Kale arkalarındaki fileler yerlerinden söküldü. Atılan maytap ve meşaleler nedeniyle çimlerde yanma meydana geldi. Statla ilgili hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ SAMSUNLULAR DERNEĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Beşiktaş Samsunlular Derneği tarafından da Atiker Konyaspor taraftarları, kulübü ve kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Derneğin avukatı Mete Menekşe, suç duyurusunda, Müsabakanın oynandığı esnada stada sokulması 6222 sayısı yasa ile yasaklanan kelebek diye tabir edilen bıçak Konyaspor taraftarları arasından müsabakanın oynandığı sahaya fırlatılmış, maçın hakemi tarafından bıçak gözlemcilere teslim edilmiştir. Bu olay canlı yayın esnasında tüm izleyiciler tarafından net olarak görülmüştür. Maçın bitiş düdüğünden sonra binlerce Konyaspor taraftarı 6222 sayılı lyasa ile girilmesi yasak olan müsbabakanın oynandığı saha içine girerek taşkınlık çıkarılmışktır. Müvekkilimiz olan kulüp futbolcularına saldırılmması güvenlik görevlileri engellemiştir. Maçın oynadın esnada Konyaspor taraftarı arasında 6222 sayıslı yasa gereği sokulması yasak olan meşale tabir edilen yanıcı maddeler müsabakanın oynandığı esnada kalkılarak müsabakaya zarar verilmiştir. Konyaspor taraftarları arasından fırlatılan metap çöp tenekesi müvekkil kulübün stad sorumlusu Ahmet Ateş'in başına isabet etmiş ve bu suretle Ahmet Ateş yaralanmıştır. Türkiye Futbol Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala müvekkilimiz kulüp taraftarları tarafından hiçbir taşkınlık yapılmamışken iki spor kulübü futbolcuları arasında hiçbir gerginlik yaşanmamışken maçın hakemi tarafından tahrik oluşturulabilecek hiçbir -karar verilmmemişken ne amaca hizmet ettiğini anlamayamadığımız şekilde çok güzel devam etmiş ve sonuçlanmış ve hatta Atiker Konyaspor lehine bir sonuç alınmışken bu tarz olayların sebebi tüm kamuyonunu gibi taraftamızca oda anlaşılamamıştır ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada