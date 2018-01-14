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Olay yaratan iddia! Dünya Kupası öncesi doping girişimi

OLAY YARATAN İDDİA! DÜNYA KUPASI ÖNCESİ DOPİNG GİRİŞİMİ

2018 Dünya Kupası öncesinde ev sahibi Rusya sistematik doping girişiminde bulundu.

Tarih : 14 Ocak 2018, 18:10
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Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na aylar kala futbol kamuoyu, ortaya atılan şok bir iddiayla sarsıldı.

Moskova Anti Doping Ajansı'nın eski başkanı Grigory Rodchenkov'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ev sahibi ülke, futbolcularına yönelik sistematik doping girişiminde bulundu.

KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA İŞLEDİĞİ SUÇUN BİR BENZERİ

İddialara göre Dünya Kupası'ndaki doping kontrolleri esnasında alınacak idrar örneklerini değiştirmeyi planlayan Rusya, Soçi'de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları'nda işlediği suçun bir benzerine bulaşmayı düşünüyordu.

Ortaya çıkan bu iddialar üzerineyse FIFA'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Eğer FIFA, Rusya'nın dopinge bulaştığına kanaat getirirse ev sahibi ülkeyi turnuvadan men edebilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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