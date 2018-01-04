OLAY YARATAN İDDİA! CENK TOSUN VE ARDA TURAN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
Barcelona'da gözden çıkarılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut, Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE MİLAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ahmet Bulut, Cenk Tosun ile anlaşmaya varan Everton ile temasa geçti ve transfer için bir görüşme yapıldı. Daha önce İtalya'dan Milan ile de görüşen Bulut'un, Everton'dan kesin bir cevap alamadığı ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde tekrarlanabileceği kaydedildi.
Barcelona'nın bu sezon henüz dakika alamayan Arda Turan için 20 milyon euro bonservis bedeli istediği de ifade edildi.
ŞENOL GÜNEŞ: ARDA'YI BEĞENİYORUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun süredir basını meşgul eden Arda Turan transferiyle alakalı son açıklamasında, "Arda Turan'ı istemeyecek olan teknik direktör yoktur, Arda Turan şu anda Cenk'in kariyer olarak da önünde. Oyuncular olarak gündeme gelirse istememe gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş, Arda'yı aldı, Messi'yi aldı ben de hayır mı diyeceğim. Arda'yı da beğeniyorum" ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN: TÜRKİYE'DE G.SARAY'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM
30 yaşındaki oyuncu, geçen gün Akşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Ben G.Saray'ın şu an bir futbolcusu değilim ama her zaman taraftarıyım. O kulübe ve renklere gönülden bağlıyım. Bu yüzden Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takımda oynamam mümkün değil. Çıkan iddialara inanmayın" demişti.
Barcelona'nın ipleri kopardığı Arda Turan için Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş ile birlikte Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'in de ismi geçiyor.
Kaynak: haberinburada
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