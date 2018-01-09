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Olay yaratan bidonun içindeki meğer turşu değilmiş

OLAY YARATAN BİDONUN İÇİNDEKİ MEĞER TURŞU DEĞİLMİŞ

İngiltere'ye rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun'un yurt dışına götürdüğü bidonun içinden turşu değil zeytin çıktı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 13:30
Puan Ver : Olay Yaratan Bidonun İçindeki Meğer Turşu Değilmiş(9/10)5

Rekor transfer ücreti ile Türkiye'ye veda eden Cenk Tosun'un İngiltere'ye gidiş görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Eşi Ece Tosun ile, Atatürk Havalimanında görüntülenen yıldız futbolcunun yanında 6 valiz ve bir de işte tüm dikkatleri üzerine çeken bir bidon vardı. Tosun çiftinin yanlarından bir an bile ayırmadıkları sarı kapaklı bidonun içinde ne olduğu ise çok konuşuldu. Herkes önce içinde turşu olduğunu düşündü.

TURŞU DEĞİL ZEYTİNMİŞ

Fotomaç'ın haberine göre; sosyal medya da paylaşım rekoru kıran bidonun içinde ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Tosun çifti, İngiltere'ye yanlarında bir bidon siyah zeytin ile gitti.

Cenk Tosun'un Türk yemeklerine olan düşkünlüğü daha önce de Türk Hava Yollarının anneler günü reklamına yansımıştı. Uçakla seyahat eden milli yıldızlara, anneleri en sevdikleri yemekleri hazırlayarak sürpriz yapmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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