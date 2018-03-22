İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique, Whatsapp grubunda Real Madrid'in yıldız futbolcuları ile nasıl geçtiğini anlattı.

"BEN ÇOK EĞLENİYORUM"

Her futbolcunun bir Whatsapp grubu olduğunu ifade eden Pique, "Herkes, futbolcuların bir whatsapp grubu olduğunu bilir, tabii ki benim de Barcelona'daki arkadaşlarım ile olduğum bir grubum var ancak işin sürpriz tarafı benim için en eğlenceli grup, bu grup değil. Sezon başında Real Madrid'in 9 puan önündeyken, Real Madrid ve Barcelona'da oynayan İspanyol futbolculardan oluşan bir grup kurdum. Bu grupta Real Madrid ve Barcelona üzerine konuşuyoruz, bunu yaparken de inanılmaz mutlu oluyoruz. Ben çok eğleniyorum, küçük çocuklar gibiyiz. Şu anda Real Madrid ile aramızdaki puan farkı 15'e yükseldi ve ben de grupta verdiğim cevaplarda çok daha yaratıcı oldum." dedi.

"REAL MADRİDLİ ARKADAŞLARIMIN BU SEZON INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI ÇOK KARAMSAR"

Geçen sezonki Real Madrid ile bu sezonki Real Madrid arasında farklar olduğunu da ifade eden Pique, "Geçen sezon Real Madridli arkadaşlarım, her şeyi kazandığı için kendilerini çok iyi hissediyordu. Kazandıkları maçların ardından sosyal medyaya tişörtsüz ve kaslı fotoğraflarını ekliyorlardı, bu sezon ise Instagram fotoğrafları çok karamsar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada