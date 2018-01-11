Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i öve öve bitiremeyen Seda Sayan'a "Kadırgalı mısın nesin bilmem, ben de Arnavut kızıyım. Gönderirim seni geldiğin yere." dedi.

Seda Sayan Show TV ekranlarında başladığı programına ilk konuk olarak Gülben Ergen'i alınca yer yerinden oynadı. Sayan'a önce Seren Serengil, daha sonra da Yeşim Salkım tepki gösterdi. Olaylar iyici mahalle kavgasına döndü.

"KADIRGALI MISIN MADIRGALI MISIN NESİN?"

Yeşim Salkım düşmanı gibi gördüğü Gülben Ergen'in Seda Sayan tarafından övüldüğünü görünce çıldırdı. Yeşim, Seda'ya "Kadırgalı mısın madırgalı mısın nesin bilmem, ben de Arnavut kızıyım. Gönderirim seni geldiğin yere." dedi. Seda Sayan'ın bu sözler karşısında ne söyleyeceği merak konusu oldu.

SEREN DE SEDA'YI SİLMİŞTİ

Seren Serengil de "Ablam" dediği Seda Sayan'ı Gülben Ergen ile yakınlığı yüzünden sosyal medyadan sildi. Seda dünkü programında Seren'e "Siz beni programınıza çıkardığında bu soruları sormayın dediğimde sormadınız. Kim samimiyetsiz?" diyerek cevap vermişti.

Kaynak: haberinburada