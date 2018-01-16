OLAY GÖRÜNTÜLER! FABRİ, SARHOŞ HALDE SİGARA ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, cumartesi akşamı sarhoş bir halde Arnavutköy'de bir tekel bayiden sigara alırken görüntülendi.
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, cumartesi akşamı Arnavutköy'de bir tekel bayiden sigara alırken görüntülendi.
Sözcü'nün haberine göre; alkollü bir şekilde dükkana giren ve sigara almak isteyen Fabri içerideki müşterilerle anlaşmaya çalışırken görüntülendi. Sigara paketini elinde tutamayan Fabri daha sonra arkadaşı ile birlikte dükkandan ayrıldı.
KAMERAYI FARK EDİNCE SİNİRLENDİ
İspanyol kaleci, görüntülendiğini anlayınca telefonla görüntüsünü çeken kişiye tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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