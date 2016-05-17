

İrem Derici, ‘Kalbimin Tek Sahibi' adlı şarkısına göndermede bulunarak kendisini düğün şarkıları yapmakla eleştirenlere cevap verdi. Gzone Dergisi'nin mayıs sayısına konuşan ünlü şarkıcı, “Aman kulak mememi yesinler onlar, dünyalığımı yaptım ben o şarkı sayesinde. Popüler olanı ‘tu kaka' ilan etmeye çalışan o entelimtrak kesim var ya... Vur onların ağzına ıslak odunla. Bana başarı getiren her şey bana yakışıyor” dedi.