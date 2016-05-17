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olay açıklama 'elit kesime ıslak odunla dalacaksın'

OLAY AÇIKLAMA 'ELİT KESİME ISLAK ODUNLA DALACAKSIN'

İrem Derici, ‘Kalbimin Tek Sahibi' adlı şarkısına göndermede bulunarak kendisini düğün şarkıları yapmakla eleştirenlere cevap verdi.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 15:00
Puan Ver : Olay Açıklama 'elit Kesime Islak Odunla Dalacaksın'(5/10)6


İrem Derici, ‘Kalbimin Tek Sahibi' adlı şarkısına göndermede bulunarak kendisini düğün şarkıları yapmakla eleştirenlere cevap verdi. Gzone Dergisi'nin mayıs sayısına konuşan ünlü şarkıcı, “Aman kulak mememi yesinler onlar, dünyalığımı yaptım ben o şarkı sayesinde. Popüler olanı ‘tu kaka' ilan etmeye çalışan o entelimtrak kesim var ya... Vur onların ağzına ıslak odunla. Bana başarı getiren her şey bana yakışıyor” dedi.








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