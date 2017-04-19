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OLAĞANÜSTÜ KONGRE OLACAK MI? BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA


OLAĞANÜSTÜ KONGRE OLACAK MI? BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA
Tarih : 19 Nisan 2017, 12:25
Puan Ver : Olağanüstü Kongre Olacak Mı? Başbakan'dan Açıklama(10/10)7


Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



'Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51.41 evet yüzde 48.59 da hayır oyları çıkmıştır. Dolayısıyla anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasında sonuç evet olarak tecelli etmiştir halkın kararı nettir sonuç evettir. Evet de veren hayır da veren vatandaşlarımızın kararı başımıcın tacıdır. Gerek ana muhalefet partisi gerek siyasi partiler vatandaşa bu değişikliğinde leyhine aleyhine bütün imkanları kullanarak anlatmışlardır.



KARARI YSK VERECEK



Yapılan bu itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine bir laf söylememiz yanlış olur. Bizim işimiz değildir, biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık. Seçim esnasında her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır.



İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisi genel başkanının daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz. Sonuçları tanımayacağız tarzında talihsiz bir beyanı olmuştur.



 



kaynak:haberler








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