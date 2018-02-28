'mini Mini Bir Kuş' Şarkısını Çalan Personel İşine Devam Ediyor
Konkordato Kanunu Meclis'ten Geçti, İflas Erteleme Devri Resmen Bitti
Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı
Sanatçılar, Afrin Harekatı'na Destek İçin Hatay'a Gitti
Çöpten Ölmek Üzere Olan 6 Yavru Kedi Çıktı! Böyle Hayata Tutundular
Uyurgezer Çocuk Bahçede Donarak Öldü
Putin Açıkladı! Erdoğan Devreye Girdi, Guta'dan İlk Tahliye Yapıldı
Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları
Korsan Öğrenci Servisinin Şoförü Alkollü Yakalandı
İstanbul'un İlk Gazetecilik Okulu Olan Nişantaşı Kampüsü Satılıyor
Gişelerin Çıkışında Durdurulan Araçtan 350 Kiloluk Uyuşturucu Çıktı
Kocası İle Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı
Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı
Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi
İşte Skandal Sözlere İmza Atan Akit Tv Sunucusu İçin İstenen Ceza
Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!
Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak
Toplu Taşımada Yeni Dönem! İstanbul'a Sürücüsüz Otobüsler Geliyor
Canan Karatay'ın Antidepresan Çıkışına Akademisyenlerden Yanıt: Doktor Kontrolünde Kullanılmalı
Okulun Bahçesi Göle Döndü! Öğrenciler Banklardan Kendi Köprüsünü Yaptı

Okulun bahçesi göle döndü! Öğrenciler banklardan kendi köprüsünü yaptı

OKULUN BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ! ÖĞRENCİLER BANKLARDAN KENDİ KÖPRÜSÜNÜ YAPTI

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti. Göle dönen okul bahçesinde öğrenciler okula girebilmek için banklardan köprü oluşturdu.

Tarih : 28 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Okulun Bahçesi Göle Döndü! Öğrenciler Banklardan Kendi Köprüsünü Yaptı(5/10)1

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti. Göle dönen caddelerde araçlar güçlükle hareket ederken, bazı okulların bahçesini su bastı. Öğretmen ve öğrenciler, göle dönen okuldan çıkabilmek için banklardan köprü yaptı.

ARALIKSIZ YAĞAN YAĞMUR ZOR ANLAR YAŞATTI

Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği yağmur Bursa'da şiddetli yağmaya başladı Sabah saatlerinde şehir merkezini etkisi altına alan şiddetli yağmurda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şiddetli yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Bursa caddeleri de adeta göle döndü. Dereyi andıran görüntülerin oluştuğu caddelerde araç sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı vatandaşlar trafikteki o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

OKULU SU BASTI, BANKLARDAN KÖPRÜ OLUŞTURULDU

Öte yandan Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi'ndeki bir okulu da su bastı. Su basan bahçeye giremeyen öğretmen ve öğrenciler çözümü banklardan köprü yaparak buldu. Okulun bahçesindeki bankları su basan bölgeye sıralayan vatandaşlar bankların üzerinden yürüyüp okula girdi. Ankara ve İzmir yolu ana arterlerde yaşanan sis ve yağış sebebiyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 2 metrenin altına indiği anlarda sürücüler araçlarını yol kenarına çekip dörtlü flaşörlerini yakarak beklemek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Okulun  Bahçesi  Göle  Döndü  Öğrenciler  Banklardan  Kendi  Köprüsünü  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER