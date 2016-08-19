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Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

okulu herkes 'atatürkçü okul' biliyordu, fetö'nün çıktı

OKULU HERKES 'ATATÜRKÇÜ OKUL' BİLİYORDU, FETÖ'NÜN ÇIKTI

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan okullar arasında Cumhuriyet Koleji de var. Çocuklarını Atatürkçü ve lâik okula verdiklerini sanan aileler şokta.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 11:11
Puan Ver : Okulu Herkes 'atatürkçü Okul' Biliyordu, Fetö'nün Çıktı(0/10)


Gülen Örgütü bağlantılı 1061 özel okul kapandı. Aralarında anaokulu da var, lise de. Bu okullarda okuyan 131 bin öğrenci devlet okullarına yönlendirildi. Kapatılan okullar arasında İstanbul Kağıthane'deki Cumhuriyet Koleji de var.



Bu okula çocuklarını önümüzdeki eğitim yılı için kaydettiren velilerden biri E.B. İsminin açık olarak verilmesini istemiyor. İki oğlu için erken kayıt döneminde okula 48 bin TL ödeyen baba E.B, okulun kapanmasıyla birlikte çocuklarını ikinci bir özel okula kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Parasını alıp almayacağı ise belli değil. E.B., yeni okula da 52 bin TL ödedi.








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