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Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! ABD'yi Kar Fırtınası Vurdu

OKULLAR TATİL, UÇAK SEFERLERİ İPTAL! ABD'Yİ KAR FIRTINASI VURDU

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini son bir ay içinde dördüncü kez etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle, 4 binden fazla uçak seferi iptal edildi.

Tarih : 22 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu(7/10)3

Kar fırtınası ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçak seferinde de uzun süreli gecikmeler meydana geldi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kar yağışı; New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi. New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde "acil durum" ilan edildi. Bazı bölgelerde ağaç devrilmelerine de neden olan kar fırtınası yüzünden 2 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çarşamba sabahı erken saatlerde bastıran kar fırtınası akşam saatlerinde yavaşladı. New Jersey eyaletinde ve New York kentinde kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New York'ta okullar tatil edilirken, valilik ve belediye yetkilileri halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. New York Valisi Andrew Cuomo, kar fırtınası ile mücadele için Ulusal Muhafız Birlikleri'nin göreve çağrıldığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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