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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB'TEN KESİN YANIT GELDİ


OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB'TEN KESİN YANIT GELDİ
Tarih : 15 Ağustos 2016, 10:44
Puan Ver : Okullar Ne Zaman Açılacak? Meb'ten Kesin Yanıt Geldi(0/10)


Milli Eğitim Bakanlığı "Bugün bazı basın yayın organlarında, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 3 Ekim 2016 tarihinde başlayacağına yönelik spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca daha önce eğitim öğretim yılı çalışma takviminde açıklandığı gibi eğitim öğretim yılı 19.09.2016 tarihinde başlayacaktır. Bakanlığımızla ilgili her türlü resmi açıklama, duyuru ve haber Müşavirliğimizce yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz" açıklamasında bulunarak son noktayı koydu.








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