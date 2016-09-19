

Yarın başlayacak yeni eğitim dönemiyle ilgili çocuklarını okula gönderecek ailelere 'hijyen' konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Behice Kurtaran, "Okullar, kalabalık olmaları, toplu kullanıma sahip ders çalışma alanları, tuvaletler, ortak kullanılan bilgisayar ve havalandırma koşulları iyi olmayabilecek derslikler nedeniyle enfeksiyonlara açık alanlardır" dedi. Kızamık, kabakulak, su çiçeği ve Hepatit A gibi temas ve hava yoluyla bulaşan hastalıkların çocuklarda daha sık görüldüğünü anlatan Doç. Dr. Kurtaran, okulda hijyen kurallarına uyulmasını önerdi.







Öğrenciler, öğretmenler ve okullarda çalışanların bulaşıcı hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Kurtaran, "Eller akan su altında yıkanmalıdır. Sabunun elin her tarafına temas etmesine özen gösterilmelidir. Elin tüm yüzeyi, tüm parmaklar, en az 20 saniye süreyle ovularak yıkanmalıdır. Eller kağıt havlu ya da hava kurutucuları ile kurulanmalıdır. Uygunsa musluklar kağıt havlu ile kapalı konuma getirilmelidir. Dersliklerin gün sonunda düzenli olarak temizlenip havalandırılması gerek" diye konuştu.