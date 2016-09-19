OKULLAR AÇILDI, TRAFİK BAŞLADI
Yaz tatili sonrası okulların başlamasıyla birlikte öğrenci servisleri yollara çıktı. Tatil döneminde bir nebze olsun rahatlayan İstanbul trafiği güne yoğunlukla uyandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik, Mecidiyeköy'e kadar E-5 karayolu üzerinde araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerin ücretsiz olmasına rağmen fazla yoğun olmadığı görüldü.
Sabah saat 07.00 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs duraklarının sakin olduğu göze çarparken, E-5 karayolunu kullanan araçlar ise trafikte kuyruk oluşturdu. Sürücüler, "Şuan benim karşıda olmam lazım. Okul servisi almam lazım. Ama trafikte bekliyoruz” dedi.
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