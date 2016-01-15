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okuldan evine kalorifer hattı çeken müdür açığa alındı

OKULDAN EVİNE KALORİFER HATTI ÇEKEN MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

İzmit'te bir okul müdürü okulun karşısındaki evine ısıtma sistemi kurdu. Müdür hakkında soruşturma açılırken, görevli müdür açığa alındı.

Tarih : 15 Ocak 2016, 09:28
Puan Ver : Okuldan Evine Kalorifer Hattı Çeken Müdür Açığa Alındı(8/10)5


İzmit Kaymakamlığı, okuldan evine kalorifer hattı çektiren okul müdürünü açığa aldı.  Akmeşe İlkokulu Müdürü A.G.'nin okuldan yolun karşısında bulunan evine boru çekerek evinin ısınmasını sağladığı yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatıldı. Okul ve evin bulunduğu alanda inceleme yapılarak, okul ile ev arasındaki yolun altından kalorifer borularının geçirildiği tespit edilip, sistem kapatıldı. Okul müdürü hakkında soruşturma açılarak, açığa alındı.



Konuyla ilişkin İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Yerel ve ulusal basınımızda İzmit İlçemiz Akmeşe İlkokulu Müdürü A.G. hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak 13.01.2016 çarşamba günü akşam saatlerinde yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda, ilkokuldan lojmana kalorifer hattı çekildiği görülerek tutanak altına alınmış, teknik ekip ile sistem kapatılmış ve mühürlenmiş, bugün sabah da adı geçen okul müdürü A.G. hakkında Kaymakamlığımızca başlatılan soruşturma gereği okul müdürü A.G. açığa alınmıştır. Soruşturma sonuçlandığında adı geçen okul müdürü hakkında kanuni işlemler yapılacaktır."








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