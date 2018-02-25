12 yaşındaki Ukraynalı kız, okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kızın cesedini, onu aramak için sokağa çıkan anne-babası buldu.

Ukranya'nın Donetsk şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Liza Kanareikina, okula evden geldiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, parçaladıkları kızın vücudunu kısmen yedi.

PARÇALANMIŞ CESEDİ AİLESİ BULDU

Anne ve babası, eve gelmeyince kızlarını aramaya başladı. Okul yolunda bulunan ağaçlık bir alanda karın üstünde kan gören anne ve baba, bir kaç metre ötede kızlarının parçalanmış cesedini buldu. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, karınlarında ne olduğunu kontrol etmek için çok sayıda köpeği silah ile öldürdü.

Kızın saldırıya uğradığı bölgede insanlar başıboş köpeklerden şikayetçi olurken, bir yetkili ise bunun ülkede devam eden savaştan kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: haberinburada