OKULDAN EVE DÖNERKEN BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI, CESEDİNİ AİLESİ BULDU
12 yaşındaki Ukraynalı kız, okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kızın cesedini, onu aramak için sokağa çıkan anne-babası buldu.
Ukranya'nın Donetsk şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Liza Kanareikina, okula evden geldiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, parçaladıkları kızın vücudunu kısmen yedi.
PARÇALANMIŞ CESEDİ AİLESİ BULDU
Anne ve babası, eve gelmeyince kızlarını aramaya başladı. Okul yolunda bulunan ağaçlık bir alanda karın üstünde kan gören anne ve baba, bir kaç metre ötede kızlarının parçalanmış cesedini buldu. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, karınlarında ne olduğunu kontrol etmek için çok sayıda köpeği silah ile öldürdü.
Kızın saldırıya uğradığı bölgede insanlar başıboş köpeklerden şikayetçi olurken, bir yetkili ise bunun ülkede devam eden savaştan kaynaklandığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
- 12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
- Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
- 6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
- Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar