Başbakan'dan Şeker Fabrikaları Açıklaması: 5 Yıl Çalışma Hakları Var
E-5'te Devrilen Kamyonet Trafiği Kilitledi, Ambulans Yolda Kaldı
Bmgk, Suriye'de Ateşkes İçin Tekrar Toplanacak
Abd'den Kritik Suriye Hamlesi! İran'a Karşı 200 Asker Daha Gönderdi
Olimpiyat Madalyalı Sporcu Evinde Ölü Bulundu
Dev Projede Çed Süreci Başladı
1 Euroya Satılan Kulübün Başına Negredo'nun Abisi Geçti
Bitcoin'de Düşüş Sürüyor! 9 Bin Doların Altına İndi
İett, Kontak Kapatan 'erguvanlar'ı Affetmedi!
Eski Savcı Hakkında Hazırlanan Dink Cinayeti İddianamesi İade Edildi
Nehir Kıyısındaki Çantanın İçinden 27 Çift İnsan Eli Çıktı, Korkunç Manzaranın Gizemi Çözülemedi
Kurultayda Konuşan Kılıçdaroğlu'ndan Partililere Sert Mesaj: Kapı Burada, Çıkıp Gidebilirler
Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
Serbest Kalma Ücreti Barcelona'yı Tedirgin Etti
Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
Beşiktaş Volvo'yla El Sıkıştı
Yabancılar, 2017'de Türkiye'den 4,6 Milyar Dolarlık Konut Aldı
Kuzey Koreli Hacker'lar, Türkiye'nin Finans Kurumlarına Saldırdı
Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş

Okuldaki alafranga tuvaletler, alaturkaya dönünce kriz çıktı

OKULDAKİ ALAFRANGA TUVALETLER, ALATURKAYA DÖNÜNCE KRİZ ÇIKTI

İş adamı Halit Özdağ, Trabzon'da yaptırıp Milli Eğitim'e devrettiği okulu ziyarete gitti. Özdağ, okuldaki alafranga tuvaletlerin, klasik tuvalete dönüştürüldüğünü görünce tepki gösterdi.

Tarih : 09 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı(8/10)4

İş adamı Halit Özdağ, Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 yıl önce 11 milyon lira harcayarak 2 blok halinde 40 derslikli okul yaptırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen okulun bir binası 4 yıl önce imam hatip anadolu kız lisesi olarak hizmet vermeye başladı. Okulda 132'si pansiyonlu, 374 öğrenci eğitim görürken diğer blok ise imam hatip kız ortaokulu olarak 2 yıl önce geçici olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Bu binada da 90 öğrenci eğitim alıyor.

ALAFRANGA TUVALETLER KALDIRILINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Özdağ geçtiğimiz günlerde okula yaptığı ziyarette her katta bulunan ve yaklaşık 50 kabinden oluşan alafranga tuvaletlerin, klasik tuvalete dönüştürüldüğünü gördü. Tepki gösteren Özdağ, "Hayatım Avrupa'da geçti. Bu okulların tuvaletlerini Japonya'daki bir okuldan aldığım örnek proje üzerine yaptırmıştım. Gördüm ki okul idaresi bunların hepsini kaldırıp atmış" dedi.

"ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİM"

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Özdağ, "Klozet sistemi İslami kurallara uygun değilmiş. Öğrenciler klozet kullanmayı bilmiyormuş. Bilmiyorlarsa öğret senin işin ne. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyet dilekçesi verdim, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

İş adamı Halit Özdağ

"KLOZET KULLANMASINI BİLMİYORLAR, ORTAOKUL ÇOCUKLARI İÇİNE DÜŞÜYOR"

Tuvaletlerin yaklaşık bir yıl önce değiştirildiğini belirten okul yöneticileri gerekçeyi "Zorunluluktan yapıldı. Birçok öğrenci köylerden geliyor. Klozet kullanmasını bilmiyorlar. Ortaokulda okuyan öğrenciler içine düşüyor. İslami açıdan da kullanılmaları doğru değil" sözleriyle dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Okuldaki  Alafranga  Tuvaletler  Alaturkaya  Dönünce  Kriz  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER