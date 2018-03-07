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OKULDA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ: 20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI


Okulda zehirlenme şüphesi: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Tarih : 07 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Okulda Zehirlenme Şüphesi: 20 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı(10/10)6

Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki Tevfik Fikret Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler, zehirlenme şüphesi üzerine ambulanslarla Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Fikret Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine çağrılan ambulanslar ile Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KANTİNİN ÜRÜNLERİNDE SORUN ÇIKMADI

Yetkililer, taşımalı eğitimin olmadığı ve okulda yemek verilmediğini belirtirken, öğrencilerin okul kantininden aldıkları yiyeceklerden zehirlenmiş olma ihtimali üzerine kantindeki yiyeceklerin son kullanma tarihlerinin incelendiğini ancak, tarihi geçmiş ürün olmadığını söyledi.

Birbirlerinden etkilendikleri söyleyen 20 öğrencinin hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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