Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bir ortaokul yönetimi, artan silahlı saldırılara karşı her sınıfa içleri taş dolu beş sepet yerleştirdi.

Amerika Pensilvanya eyaletinde bir ortaokul yönetimi silahlı saldırganlara karşı her sınıfa içleri taş dolu beş sepet yerleştirdi. Basına konuşan okul müdürü David Helsel, "Okulda herhangi bir silahlı baskın yapan kişi veya kişiler taş ile donatılmış öğrencilerle karşılaşacak ve taşlanarak etkisiz hale getirilecektir." açıklamasını yaptı.

"FİKİRLERE AÇIĞIZ"

Eğitim konseyinde açıklama yapan David, tüm öğrencilerinin güvenliğini kendi çocuklarının güvenliğini sağlar gibi sağlamak zorunda olduklarını söyledi. David, silahlı baskınlara karşı daha iyi bir fikir ile gelen kişilere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada