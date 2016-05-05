

Adana'da atıldığı okula girmeye çalışan bir kişi, kendisine engel olan özel güvenlik görevlisini pompalı tüfekle vurup yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi N.S. (17), bir süre önce disiplinsiz hareketleri nedeniyle okuldan atıldı.



N.S. bugün de okuldan atılmasına rağmen öğrenci arkadaşlarıyla birlikte okula geldi. Ancak okulun özel güvenlik görevlisi Ferit Aydoğar (36) öğrencileri okula alırken N.S.'ye "Sen okuldan atıldın, içeri giremezsin" dedi.



Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma öğretmenlerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Ancak N.S. güvenlikçiye "Sen bunun hesabını vereceksin" diyerek okul önünden uzaklaştı.



Olaydan 1 saat sonra elinde pompalı tüfekle gelen N.S. kapıya vurup "Beni şimdi de okula alma" diye bağırdı. Aydoğar ise kulübeden çıkıp demir kapıyı açınca N.S. içeri girip Aydoğar'a ateş etti. N.S., Aydoğar'ı bacaklarından vurup olay yerinden kaçtı. Aydoğar çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı ise olay yerine gelen polis tarafından mahallede yakalandı. Zanlının sorgusu devam ediyor.