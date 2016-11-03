

VAN'da bir mahalle arasında okula yakın bölgede yol kenarına PKK'lı teröristlerce döşenmiş ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş anti tank mayını, polis tarafından tespit edilerek imha edildi.



Alınan bir istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Süphan Mahallesi'nde Kardiye Sağdinç İlkokulu'na giden yolun kenarına PKK'lı teröristler tarafından döşenen anti tank mayınını tespit etti. Plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş ve kablo çekilerek uzaktan kumanda ile kontrol edildiği belirlenen patlayıcı, alınan güvenlik önlemleri sonrası imha edildi. Patlayıcının imhası sırasında meydana gelen gürültü Kadriye Sağdinç İlkokulu'ndaki öğrencilerde kısa süreli korkuya neden oldu. Polis soruşturmayı sürdürüyor.