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okul yakınındaki yollar araçlara kapatılıyor

OKUL YAKININDAKİ YOLLAR ARAÇLARA KAPATILIYOR

Avrupa'da bir ülkede, okulların yakınındaki yolların araç trafiğine kapatılması tartışılıyor.

Tarih : 25 Mart 2017, 10:26
Puan Ver : Okul Yakınındaki Yollar Araçlara Kapatılıyor(5/10)2


Avrupa'da bir ülkede, okulların yakınındaki yolların araç trafiğine kapatılması tartışılıyor.



Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, çocukların soluduğu zararlı gazları azaltmak için, araçların okulların yakınındaki yollara girmemesi gerektiğini söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Okul  Yakınındaki  Yollar  Araçlara  Kapatılıyor    haber

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