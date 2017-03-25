OKUL YAKININDAKİ YOLLAR ARAÇLARA KAPATILIYOR
Avrupa'da bir ülkede, okulların yakınındaki yolların araç trafiğine kapatılması tartışılıyor.
Avrupa'da bir ülkede, okulların yakınındaki yolların araç trafiğine kapatılması tartışılıyor.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, çocukların soluduğu zararlı gazları azaltmak için, araçların okulların yakınındaki yollara girmemesi gerektiğini söyledi.
kaynak:sabah
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