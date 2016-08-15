

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlerin belirlendiğini söyledi. Okul servis ücretlerinde yüzde 4,3 ila 7,3 artış yapıldığını, yıllık bin 350 lira olan 0-3 kilometre arası servis ücretinin, bu yıl bin 440 liraya çıkarıldığını bildiren Elmadağlı, şunları kaydetti:







"2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yıllık bin 467 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl bin 575 liraya, 6-10 kilometre arası bin 755 liradan bin 845 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de 2 bin 70 liradan 2 bin 160 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 7,6 zam yapıldı ve ücret 39 liradan 42 liraya çıkarıldı."