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okul servislerinin yeni ücretleri belirlendi

OKUL SERVİSLERİNİN YENİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Ankara ve İzmir'de 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul servislerinin zamlı ücretleri belli oldu. İstanbul'da ise yüzde 12 olarak talep edilen yeni ücret tarifesi, UKOME'nun onayının ardından netleşecek.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:42
Puan Ver : Okul Servislerinin Yeni Ücretleri Belirlendi(0/10)


Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul  servisleri için uygulanacak ücretlerin belirlendiğini söyledi. Okul servis  ücretlerinde yüzde 4,3 ila 7,3 artış yapıldığını, yıllık bin 350 lira olan 0-3  kilometre arası servis ücretinin, bu yıl bin 440 liraya çıkarıldığını bildiren  Elmadağlı, şunları kaydetti:



"2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yıllık bin 467 lira olan 3-6  kilometre arası ücreti, bu yıl bin 575 liraya, 6-10 kilometre arası bin 755  liradan bin 845 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de 2 bin 70 liradan 2 bin  160 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde  7,6 zam yapıldı ve ücret 39 liradan 42 liraya çıkarıldı."








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