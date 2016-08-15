OKUL SERVİSLERİNİN YENİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
Ankara ve İzmir'de 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul servislerinin zamlı ücretleri belli oldu. İstanbul'da ise yüzde 12 olarak talep edilen yeni ücret tarifesi, UKOME'nun onayının ardından netleşecek.
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlerin belirlendiğini söyledi. Okul servis ücretlerinde yüzde 4,3 ila 7,3 artış yapıldığını, yıllık bin 350 lira olan 0-3 kilometre arası servis ücretinin, bu yıl bin 440 liraya çıkarıldığını bildiren Elmadağlı, şunları kaydetti:
"2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yıllık bin 467 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl bin 575 liraya, 6-10 kilometre arası bin 755 liradan bin 845 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de 2 bin 70 liradan 2 bin 160 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 7,6 zam yapıldı ve ücret 39 liradan 42 liraya çıkarıldı."
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