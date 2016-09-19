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OKUL SERVİSLERİ BUGÜN TRAFİĞE ÇIKTI


OKUL SERVİSLERİ BUGÜN TRAFİĞE ÇIKTI
Tarih : 19 Eylül 2016, 10:07
Puan Ver : Okul Servisleri Bugün Trafiğe Çıktı(5/10)5


Okulların ilk günü servislerin de yola çıkması ile sabahın erken saatlerinde trafik oluşmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik, Mecidiyeköy'e kadar E-5 karayolu üzerinde araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerin ücretsiz olmasına rağmen fazla yoğun olmadığı görüldü. Sabah saat 07.00 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs duraklarının sakin olduğu göze çarparken, E-5 karayolunu kullanan araçlar ise trafikte kuyruk oluşturdu. Sürücüler, “Şuan benim karşıda olmam lazım. Okul servisi almam lazım. Ama trafikte bekliyoruz” dedi. İlk okul gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu, İBB verilerine göre yüzde 56 seviyesinde.








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