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OKUL İNŞAATINDA TOPRAK KAYMASI!...


OKUL İNŞAATINDA TOPRAK KAYMASI!...
Tarih : 19 Ocak 2016, 09:57
Puan Ver : Okul İnşaatında Toprak Kayması!...(5/10)3


İnşaat alanında kullanılan kule vincin devrilme ihtimaline karşı çevredeki 7 bina boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar belediye ekiplerince Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde misafir edildi.



7 BİNA BOŞALTILDI



Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 02:30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şenlik Sokak üzerinde bulunan okul inşaatında meydana geldi. Depreme karşı yeniden yapımına başlanan Şirintepe Ortaokulu inşaatının hemen arkasında bulunan parkın duvarlarında yağmur ve kar yağması sonucunda dün öğle saatlerinde küçük çaplı toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle parkın duvarında gece tekrar çökme meydana geldi. İnşaatın duvarlarında büyük yarıklar oluştu. İnşaatta çalışan işçiler durumu hemen Bahçelievler Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü yetkililerine, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri de gelerek inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sakıp Sabancı Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekiplerinin ilk yaptığı inceleme sonucunda inşaat alanında kullanılan kule vincinin devrilme tehlikesi nedeniyle Şenlik Sokak üzerindeki 7 bina boşaltıldı. Evlerinden çıkartılan vatandaşlar belediyeye ait otobüslerle Hasan Doğan Spor Kompleksi'ne götürüldü. Bina sakinlerinin geceyi spor kompleksinde geçireceği öğrenildi.








Etiketler: Okul  İnşaatında  Toprak  Kayması    haber

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