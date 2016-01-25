OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN KORUCULAR DA GÖREVLENDİRİLDİ
Diyarbakır'da karne günü bir okula düzenlenen saldırının ardından okulların güvenliği için korucular da görevlendirildi.
Diyarbakır'da son günlerde artan saldırılar üzerine bazı okullarda güvenliği sağlamak için geçici köy korucuları da görevlendirildi.
Son olarak karne dağıtıldığı gün Bağlar ilçesinde Çelebi Eser Ortaokulu'nun bahçesine el yapımı patlayıcı atılması üzerine valilik okulların güvenliği için ek tedbirler aldı.
Buna göre merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki bazı okullarda mesai saatinden sonra korucular gece boyunca nöbet tutacak.
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