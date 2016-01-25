O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

okul güvenliği için korucular da görevlendirildi

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN KORUCULAR DA GÖREVLENDİRİLDİ

Diyarbakır'da karne günü bir okula düzenlenen saldırının ardından okulların güvenliği için korucular da görevlendirildi.

Tarih : 25 Ocak 2016, 16:16
Puan Ver : Okul Güvenliği İçin Korucular Da Görevlendirildi(10/10)10


Diyarbakır'da son günlerde artan saldırılar üzerine bazı okullarda güvenliği sağlamak için geçici köy korucuları da görevlendirildi.



Son olarak karne dağıtıldığı gün Bağlar ilçesinde Çelebi Eser Ortaokulu'nun bahçesine el yapımı patlayıcı atılması üzerine valilik okulların güvenliği için ek tedbirler aldı.



Buna göre merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki bazı okullarda mesai saatinden sonra korucular gece boyunca nöbet tutacak.








Etiketler: Okul  Güvenliği  İçin  Korucular  Da  Görevlendirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER