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okul çağındaki çocukları obeziteden nasıl koruruz?

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARI OBEZİTEDEN NASIL KORURUZ?

Okul çağındaki çocuklar tüm dünyada hızla kilo alıyor. Ancak ülkemizde bu konuda daha büyük bir problem var: Yapılan çalışmalar her üç çocuktan birinin fazla kilolu, her 6-7 çocuktan birinin aşırı kilolu (obez) olduğunu gösteriyor

Tarih : 24 Eylül 2016, 09:33
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Eylülde milyonlarca çocuk okula başladı. “Hangi okul daha iyi eğitim verir, çocuğumuz nasıl daha başarılı olur, geleceğe nasıl daha iyi hazırlanır?”, bu süreçte endişeler hep bu noktada odaklanır.



Ancak göz ardı ettiğimiz bir nokta var. Okula başlayan çocuklar için eğitim kadar hatta ondan daha önemli bir konu var, o da sağlık. Sağlığın anahtarı sağlıklı beslenmeden geçiyor. Okul seçerken genel olarak ihmal ettiğimiz konu, “hangi okul çocuğun sağlığına ve sağlıklı beslenmesine önem veriyor, hangi okul çocukta sağlıklı yaşam bilincini oluşturuyor”. Bunlar en az iyi eğitim kadar önemli kriterler.








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