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okul bahçesinde drift yapan traktör böyle devrildi: 2 ölü

OKUL BAHÇESİNDE DRİFT YAPAN TRAKTÖR BÖYLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir okulun bahçesinde drift yapan traktörün devrilmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 14:07
Puan Ver : Okul Bahçesinde Drift Yapan Traktör Böyle Devrildi: 2 Ölü(6/10)5


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Hacıömeroğlu (15), bir yakınının traktörünü alarak 4 arkadaşıyla Tepehan Mahallesi'nde dolaşmaya çıktı. Hacıömeroğlu idaresindeki traktör, mahalledeki ortaokulun bahçesinde drift yaparken devrildi. Traktör sürücüsü, amca çocukları Bekir (16) ve Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal (15) ve Nevrez Duranoğlu devrilen aracın altında kaldı. Yaralılardan bazıları kendi çabalarıyla aracın altından kurtulurken, bir kısmı da çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ve sonrasında yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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