

MHP'de Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, Mecliste düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili transferiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Oktay Vural, özetle şu ifadeleri kullandı:







"MHP olarak kadrolarımız arasında fay hatları oluşturulması ve derinleştirilmesi tuzağına düşülmeden hareket edilmelidir. Bunun derinleşmesi ve geleceğe taşınması kabul edilemez.







Dün maalesef CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ‘AKP, milletvekili transferi arayışında, MHP'nin 15-16 milletvekilinin AKP'ye transfer edileceği duyumu var. MİT muhalif milletvekilleri için araştırma yapıyor' gibi talihsiz, bir genel başkana yakışmayacak üslupta bir açıklama yapmıştır.







MHP'nin bu dönem içerisinde güçlenerek geleceğe taşınması konusundaki değerlendirmelerin bir başka mahfil, yapı ya da parti tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesi ya da bu konuda bir algı operasyonu yapılması asıl hedefinin MHP ve milliyetçi ülkücü dava olduğunu da ortaya koymaktadır.







Dedikodularla, duyumlarla siyaset yaparak başkalarının değirmenine su taşıyanlar, açıkçası kime hizmet ettiklerini de bilmelidir ve MHP'nin davasını, mensubiyetini bilmeyecek kadar da bu konuda bilgisiz ve fikirsiz olduklarını da ortaya koymaktadır. MHP 47 yıllık siyasi geçmişini, şerefli bir şekilde sürdürmektedir ve bugün MHP'yi temsil eden milletvekilleri de 47 yıllık şerefli ve onurlu mücadelenin temsilcisi olduğunun bilincindedir. Hiçbir tutum, tercih, politikanın, MHP'de bir kırılganlığa, kopuşa doğru sürüklenmesine zemin oluşturması ve yol açması mümkün değildir. Böyle bir hususun hiçbir şekilde meşruiyeti olmadığı gibi buna kimsenin de izin vermesi mümkün değildir. Herkes bu şuur içerisinde hareket eder ve hareket edecektir. Vazgeçilecek hiçbir insanımız, dava arkadaşımız yoktur. Ne söylenecekse ne yapılacaksa da MHP'nin birliği ve geleceği için olur. Bu konuda bir takım beklentiler oluşturup algı oluşturanların hevesleri kursaklarında kalacaktır."







Kendisinin, bir milletvekili olarak bu şuur içerisinde, bu şerefle MHP'nin içinde siyaset yapmaya devam edeceğinden herkesin emin olmasını isteyen Vural, "MHP milletvekillerini MİT'le, bu tip tehditlerle, şantajla korkutmak, sindirmek bir Sayın Genel Başkana düşmez. Bizim pabuç ve irade bırakacağımız hiçbir yapının, unsurun olmadığını da herkes bilmelidir. MHP'nin siyasi tarihinde, Güneş Motel sicili olmamıştır ve olmayacaktır." diye konuştu.







İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı konusundaki değerlendirmesi sorulan Vural, bunun çok önemli sonuçları olacağını belirterek, şu yanıtı verdi: "Şüphesiz bu kararın önemli ölçüde hem AB'nin geleceği, hem de yapılanması açısından ekonomik, siyasal anlamıyla önemli etkileri olacaktır. Ancak birçok AB ülkesinde bunun oluşturduğu politik ve ekonomik riskleri dikkate aldığımızda, Türkiye olarak bu süreçte Türkiye'nin milli menfaatlerini de düşünerek hareket edilmesi gerektiği açıktır."







Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı, 'terörle mücadelede en az teröristler kadar onurlu ve gururlu olmalıyız' dedi" şeklindeki sözleri üzerine Vural, "Son şeyi çok talihsizdi. Teröristin onuru ve şerefi yoktur. Bu milleti bölmek isteyenlerin, insanlarımızı öldürmek isteyenlerin onur ve şereften uzak olduğunu, insan olmaktan dahi uzak olduğunu herkes bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinin bir sürçülisan olmasını temenni ediyorum. Hiç kimse şerefli askerimizin, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü, onur ve şerefini koruma yolundaki mücadelesini teröristlerle mukayese edemez. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. ifadesini kullandı.







Oktay Vural, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, hükümetin, Suriye'deki PYD operasyonları konusunda ABD'ye daha fazla diplomatik baskı uygulaması önerisine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:







"Terörle, bölücülükle mücadele, sınırlarımızı koruma, sınır dışımızda milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlara yönelik de dış politikamızda sağlam bir duruş gerekmektedir. Güçlü bir Türkiye'yiz, güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Ama bu gücümüzü, ABD'yi, oynadığı bu oyunlardan caydıracak şekilde kullanmıyoruz. Bunun vahim sonuçlarını bugün görmekteyiz." MHP'nin bu dönem içerisinde güçlenerek geleceğe taşınması konusundaki değerlendirmelerin bir başka mahfil, yapı ya da parti tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesi ya da bu konuda bir algı operasyonu yapılması asıl hedefinin MHP ve milliyetçi ülkücü dava olduğunu da ortaya koymaktadır.







Dedikodularla, duyumlarla siyaset yaparak başkalarının değirmenine su taşıyanlar, açıkçası kime hizmet ettiklerini de bilmelidir ve MHP'nin davasını, mensubiyetini bilmeyecek kadar da bu konuda bilgisiz ve fikirsiz olduklarını da ortaya koymaktadır. MHP 47 yıllık siyasi geçmişini, şerefli bir şekilde sürdürmektedir ve bugün MHP'yi temsil eden milletvekilleri de 47 yıllık şerefli ve onurlu mücadelenin temsilcisi olduğunun bilincindedir. Hiçbir tutum, tercih, politikanın, MHP'de bir kırılganlığa, kopuşa doğru sürüklenmesine zemin oluşturması ve yol açması mümkün değildir. Böyle bir hususun hiçbir şekilde meşruiyeti olmadığı gibi buna kimsenin de izin vermesi mümkün değildir. Herkes bu şuur içerisinde hareket eder ve hareket edecektir. Vazgeçilecek hiçbir insanımız, dava arkadaşımız yoktur. Ne söylenecekse ne yapılacaksa da MHP'nin birliği ve geleceği için olur. Bu konuda bir takım beklentiler oluşturup algı oluşturanların hevesleri kursaklarında kalacaktır."







Kendisinin, bir milletvekili olarak bu şuur içerisinde, bu şerefle MHP'nin içinde siyaset yapmaya devam edeceğinden herkesin emin olmasını isteyen Vural, "MHP milletvekillerini MİT'le, bu tip tehditlerle, şantajla korkutmak, sindirmek bir Sayın Genel Başkana düşmez. Bizim pabuç ve irade bırakacağımız hiçbir yapının, unsurun olmadığını da herkes bilmelidir. MHP'nin siyasi tarihinde, Güneş Motel sicili olmamıştır ve olmayacaktır" diye konuştu.







İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı konusundaki değerlendirmesi sorulan Vural, bunun çok önemli sonuçları olacağını belirterek, şu yanıtı verdi:







"Şüphesiz bu kararın önemli ölçüde hem AB'nin geleceği, hem de yapılanması açısından ekonomik, siyasal anlamıyla önemli etkileri olacaktır. Ancak birçok AB ülkesinde bunun oluşturduğu politik ve ekonomik riskleri dikkate aldığımızda, Türkiye olarak bu süreçte Türkiye'nin milli menfaatlerini de düşünerek hareket edilmesi gerektiği açıktır."







Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı, 'terörle mücadelede en az teröristler kadar onurlu ve gururlu olmalıyız' dedi" şeklindeki sözleri üzerine Vural, "Son şeyi çok talihsizdi. Teröristin onuru ve şerefi yoktur. Bu milleti bölmek isteyenlerin, insanlarımızı öldürmek isteyenlerin onur ve şereften uzak olduğunu, insan olmaktan dahi uzak olduğunu herkes bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinin bir sürçülisan olmasını temenni ediyorum. Hiç kimse şerefli askerimizin, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü, onur ve şerefini koruma yolundaki mücadelesini teröristlerle mukayese edemez. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.







Oktay Vural, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, hükümetin, Suriye'deki PYD operasyonları konusunda ABD'ye daha fazla diplomatik baskı uygulaması önerisine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:







"Terörle, bölücülükle mücadele, sınırlarımızı koruma, sınır dışımızda milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlara yönelik de dış politikamızda sağlam bir duruş gerekmektedir. Güçlü bir Türkiye'yiz, güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Ama bu gücümüzü, ABD'yi, oynadığı bu oyunlardan caydıracak şekilde kullanmıyoruz. Bunun vahim sonuçlarını bugün görmekteyiz."







ADAY OLACAK MI?







Öte yandan, Oktay Vural, MHP'deki görevinden istifa etmesi ve genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik soruları yanıtlamadı.