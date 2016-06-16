

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ile CHP arasında başkanlık sistemiyle ilgili yeni bir tartışma yaşandığını söyledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Vural, "ABD tipi başkanlık modelini konuşacaktınız, niye o zaman TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çıktınız?" diye sordu.











Oktay Vural, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında, "ABD'deki gibi başkanlık sistemi getireceksiniz buyurun getirin, tartışalım" sözlerini ve bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendirdi.







Vural, Kılıçdaroğlu'na, "ABD tipi başkanlık modelini konuşacaktınız, niye o zaman TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çıktınız?" diye sorarak, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Kiminle oyun oynuyorsunuz. Al gülüm ver gülüm. CHP ile AKP, Türkiye'yi başkanlık sistemi adı altında bir dönüşüme götürmek üzere adeta anlaşmış gibi. Televizyonda 'Oturup konuşalım' diyorsunuz, komisyonda 'parlamenter sistem olsun' diyerek bu komisyonu ortadan kaldırıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. İkisi de milletin, Cumhuriyetin kalesine gol atma peşinde. Komisyonu bundan önce AKP, şimdi CHP bozdu. Türkiye'yi başkanlık sistemi girdabına sokmak için adeta ikisi de çalışıyor, çabalıyor. Bunların hangisine vatandaşımız inanacak. Bu iki partinin de aziz Cumhuriyetimizin temelleri ve sistemimizin gereği olan konuları savunmakta aciz kaldığını ortaya koyuyor. Böyle bir siyaset olmaz."







Vural, hangi tipte olursa olsun başkanlık sisteminin, Türkiye'de eyalet ve federasyon yapılanmasının üst yapısı, PKK'nın özerklik, federasyon taleplerini yerine getirmenin diğer adı olduğunu öne sürdü.



Oktay Vural'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, yeni anayasanın aralıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebileceği, Başkanlık sistemi için Güney Afrika modelinden ilham alınacağına yönelik açıklamaları da vardı. Vural şunları söyledi:







"Burası Türkiye Cumhuriyeti, biz Türk milletiyiz, örnek alacağımız bir yer olamaz, biz egemenliğimizi her zaman korumayı bildik. Nasıl yönetileceğimize kendimiz karar vermiş milletiz. Atatürk ideolojisine atıfta bulunan maddeler çıkarılacakmış, sen kimsin anayasa hazırlıyorsun? Milletimizin, TBMM'nin iradesi ne zamandan beri Cumhurbaşkanı danışmanlarına verilmiş, kim teslim etti, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Anayasayı sarayda hazırlayıp, millete, milletvekillerine dikte ettirmek neyin nesidir? Milletimizin anayasa yapma hakkını gasp etme hakkını size kim verdi? Anayasayı TBMM yapar, Meclise gönderdiği temsilcileri yapar."







Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, "Biz, operasyon emri olduğu halde şehit veririm endişesiyle, operasyon yapılmadığı dönemi de biliyoruz" diyerek, bir ithamda bulunduğunu da öne süren Vural, Işık'ın sözlerinden dolayı derhal özür dilemesi gerektiğini söyledi.