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OKTAY VURAL: O SÖZLERİ SÖYLEDİĞİMİ İDDİA EDENLER BÖLÜCÜDÜR


OKTAY VURAL: O SÖZLERİ SÖYLEDİĞİMİ İDDİA EDENLER BÖLÜCÜDÜR
Tarih : 05 Mayıs 2016, 16:14
Puan Ver : Oktay Vural: O Sözleri Söylediğimi İddia Edenler Bölücüdür(10/10)11


Bahçeli'ye destek deklarasyonuna imza vermeyen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde  "MHP diye bir parti kalmadı, geri dönüş yok" dediği iddia edilmişti. Cumhuriyet'te Selda Güneysu imzasıyla yayımlanan haberde şunlara yer verilmişti: MHP'de, Genel Başkan Bahçeli'nin ‘Vural'ı sahiplenen açıklamasının' ardında ‘stratejik bir hamle' yattığı konuşuluyor.



İSTİFA EDİYORDU...



 “Kurultay 18 Mart 2018'dir” başlıklı deklarasyona imza atmadığı için genel merkezle arasında iplerin koptuğu iddia edilen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın aslında “grup başkanvekilliği görevinden istifa etmeye hazırlandığı” ancak Bahçeli'nin övücü sözü üzerine bir süreliğine vazgeçtiği iddia ediliyor. Genel merkezdeki iddialara göre, Bahçeli, uzun süreden bu yana Vural'daki “rahatsızlıktan haberdardı.”



Parti kurmayları Bahçeli'nin, o süreçte, zaman zaman yakın çevresine de süreçle ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Vural'ın “kafa karışıklığı yaşadığından bir şans verdiği” değerlendirmesi yapılırken Bahçeli'nin Vural'a “ikinci bir şansı da önceki gün grup toplantısının ardından yaptığı sahiplenen açıklamayla” verdi.



Kurmaylara göre Bahçeli “Vural'a ikinci bir şans vererek, hem kritik dönemde Meclis grubunda yaşanabilecek bir hareketliliğin önüne geçmek istedi hem de ‘Her şeye karşın senin arkanda duruyoruz, sen kimin arkasındasın? Seçimini yap' mesajı vermek istedi.



MHP KALMADI



Vural ise istifaya ilişkin yakın çevresine, “Bir karar aldım ancak bu noktada Genel Başkan'ın tutumu kararı netleştirecek” dediği de ileri sürüldü. Süreç böyle gitmez. En başından kurultay yapılmalıydı. MHP diye bir parti kalmadı. Parti çok yıprandı ve yıpranmaya da devam ediyor. O yüzden testi kırıldı, geri dönüş yok.”



OKTAY VURAL: O SÖZLERİ SÖYLEDİĞİMİ İDDİA EDENLER BÖLÜCÜDÜR  



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural o haberle ilgili açıklama yaptı. O sözlerin kendisine ait olmadığını belirten Vural şunları söyledi: "Bu haber köllüyen yalandır. Böyle bir şey olamaz. Bu sözleri söylediğimi ifade edenler bölücülerdir"








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