

MHP Grup Başkanvekilliği görevinden dün istifa eden İzmir Milletvekili Oktay yazılı bir açıklamayla istifasının nedenlerini anlattı.Oktay Vural açıklamasında, "MHP'nin hali ve geleceği kaotik bir sürece sokulamaz. MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır. Dedikodu mekanizmaları bizi kopuşa sürüklüyor" ifadelerini kullandı.



Oktay Vural'ın açıklamasında şunları vurguladı:







"MHP'nin iç bünyesinde yaşadığı süreç ve tartışmaların önemli tahribatlarının yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu tahribatına asıl hedefi MHP'dir. Bu sürecin bir karar vardırılmasının yolunun hukuk labirentlerinin kısır tartışmalarında değil mensuplarımızın gönlünde ve iradesinde aranmış olması gerektiği açıktır. Şüphesiz bu süreçte demokratik yetkilerini kullanan, kullanmak isteyen veya kullanmayan her seviyedeki saygıdeğer mensuplarımıza kadar uzayan bizim dışımızdaki unsur, mahfil ve yapıların da dahil olduğu ve tetiklediği üslup, dedikodu mekanizmaları ülküdaşlık hukukumuzu derinden incitmekte ve hatta koparmaya doğru sürüklemektedir. Bu süreçle ilgili endişelerimi daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştım. Partimizin ve ülkücü hareketin getirildiği bu üzücü duruma hiçbir dava arkadaşımın da kayıtsız kalmadığına inanıyorum. Bu gelişmelerden anlaşıldığı üzere maalesef güvenlerin sarsılmış olduğu somut olarak da ortaya çıkmıştır. Şahsımın telakkilerine göre partimizin kurultay süreçlerinin ne tarafından yer alırsa almış olsun MHP'nin her mensubu muhteremdir, saygıdeğerdir ve dava arkadaşımdır.







"GÖNÜLLER KIRMAYA DEĞİL GÖNÜLLER YAPMAYA ODAKLANILMALIDIR"



Anlamazsa yakınım uzağım, anlarsa uzağım yakınım' özdeyişinden hareketle ülkücü ve milliyetçi hareket içinde yer alan dava arkadaşlarımızı anlamamız gerekmektedir. Netice itibariyle politik mücadeleden kayarak suçlamalardan ortaya çıkan olumsuz tablonun vicdani ve ahlaki icabı olarak partililerimizi derinden yaralayacak, bizi bizden uzaklaştıracak vahim gelişmelerin üzüntüsünü daha fazla yaşamak istememiz mümkün değildir. Gönüller kırmaya değil gönüller yapmaya odaklanılmalıdır. MHP'nin hali ve geleceği kaotik bir sürece sokulamaz. Bunun için de aklıselim ve sorumluluk ahlakıyla gereğini yapmamız gerekmektedir.







"MHP'DE BİR YENİLENMEYE İHTİYAÇ OLDUĞU AÇIKTIR"



MHP'nin güçlü olmasına en çok ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz. MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır. Önümüzdeki süreçte buna yönelik düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşacağım. Bu süreç boyunca görüşlerimi ifade etme ve katkı sağlama gayret ve arayışlarımı bu safhada herhangi bir şahsi ikbal beklentisi veya makam, mevki ilişkisi içinde olmaksızın ortaya koymam vicdani bir sorumluluk halini almıştır. Bu itibarla 2007 yılından bu yana sürdürmekte olduğum ve son olarak 17 Kasım 2015'te tekrar seçilmiş olduğum MHP Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılmış bulunmaktayım."







BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ



Oktay Vural açıklamasının sonunda Grup Başkanvekilliği görevini yürütme fırsatı verdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bu konuda kendisine güven duyan milletvekili arkadaşlarına teşekkür etti.