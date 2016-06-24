OKTAY VURAL: DEVLET BEY'İN BÖYLE YAPMASINA GEREK VAR MI
MHP Grup Başkanvekilliği görevinden önceki gün istifa eden MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi için "Paralelin imamı" dediği iddialarını sorması üzerine şöyle dedi:
"İstifamla ilgili kullandığım iradenin farkındayım. Tutumumu da gayet net biliyorsunuz. Devlet Bey'in böyle yapmasına gerek var mı? Bununla ilgili irademi tamamen kendim kullandım."
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar