

MHP Grup Başkanvekilliği görevinden önceki gün istifa eden MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi için "Paralelin imamı" dediği iddialarını sorması üzerine şöyle dedi:







"İstifamla ilgili kullandığım iradenin farkındayım. Tutumumu da gayet net biliyorsunuz. Devlet Bey'in böyle yapmasına gerek var mı? Bununla ilgili irademi tamamen kendim kullandım."