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OKTAY VURAL: DEVLET BEY'İN BÖYLE YAPMASINA GEREK VAR MI


OKTAY VURAL: DEVLET BEY'İN BÖYLE YAPMASINA GEREK VAR MI
Tarih : 24 Haziran 2016, 09:14
Puan Ver : Oktay Vural: Devlet Bey'in Böyle Yapmasına Gerek Var Mı(8/10)8


 MHP Grup Başkanvekilliği görevinden önceki gün istifa eden MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi için "Paralelin imamı" dediği iddialarını sorması üzerine şöyle dedi:



"İstifamla ilgili kullandığım iradenin farkındayım. Tutumumu da gayet net biliyorsunuz. Devlet Bey'in böyle yapmasına gerek var mı? Bununla ilgili irademi tamamen kendim kullandım."








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