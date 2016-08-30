

"OYUNCULARIN HAKKI YENİYOR"







Usta oyuncu, kararının nedenini Takvim'e açıkladı: 'Kategoriyle ilgili soru işaretleri var. Birçok başarılı oyuncunun hakkı yeniyor. Bu yanlışlıklar içinde olmam'











Yayınlandığı günden beri fenomen haline gelen atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta ismi Oktay Kaynarca, kararıyla gündem yarattı. Ünlü oyuncu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'ndeki 'En İyi Erkek Oyuncu' adaylığından çekildiğini açıkladı. Oktay Kaynarca, sosyal medyadan konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: "Altın Kelebek ödül töreni en iyi oyuncu kategorisinde aday gösterilmemi uygun gören herkese teşekkür ederim ancak, bu kategoride yarışmada olmak istemediğimin bilinmesini rica ediyorum. Diğer aday arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sevgilerimle."