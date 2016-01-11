

Oktay Kaynarca'ya Bebek Koyu'na bağlı teknesinde Kaçak su kullandığı iddiasıyla altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.







SAYAÇSIZ VE SÖZLEŞMESİZ







İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya göre İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kontrolde Oktay Kaynarca'ya ait kaptanlığını Bünyamin Bilgeoğlu'nun yaptığı teknede sayaçsız ve sözleşmesiz kaçak su kullanıldığı tespit edildi. İSKİ görevlileri tutanak tutarak durumu savcılığa bildirildi. Oktay Kaynarca ve kaptanı hakkında kaçak su kullandıkları iddiasıyla 2 aydan 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.







200 LİRA VERDİM







Kaynarca ifadesinde şunları söyledi: “Tekne esasen bana ait değildir. Olay tarihinde ben kullanıyordum. Bebek Koyu'nda bulunan teknelerin tamamı elektrik ve su ihtiyaçlarını, orada kendilerine saat açtırmış ve abone olan tekne sahiplerinden alıyordu. Biz suyu Metin C. isimli İSKİ'ye abone olduğunu bildiğimiz bir şahıstan alıyorduk. Kaptanımız, iki kez Metin C.'den su aldı. Ben de 200 lira su parası ödedim. Beraatımı isterim.”