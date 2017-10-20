Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara etkileyici bir dönüş yapan Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

HEM AŞK, HEM İŞ

Deniz Çakır'la birlikte başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca aynı zamanda dizide partner olduğu Çakır'la bir beraberlik yaşamış ve uzun süre magazin gündeminden inmemişti. Kısa bir süre için kadrosuna Meryem Uzerli ismini de katan dizi 76 bölümü geride bırakarak başarılı bir iş olduğunu ortaya koydu.

DENİZ ÇAKIR'A GÖNDERME Mİ?

Ancak Oktay Kaynarca'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir ayrılık paylaşımı kafaları karıştırdı. Kaynarca'nın bu ifadelerinin sürekli olarak diziden ayrılacağı yazılıp çizilen Deniz Çakır'a bir gönderme olarak yorumlandı.

İşte Oktay Kaynarca'nın o satırları:

"Yol ayrımları vardır bazen yolculuklarımızda, isteyerek ya da istemeyerek. O ayrımlarda belli olur gerçek dostluklar arkadaşlıklar, kimin kimi nasıl taşıdığı, nasıl değer verdiği aslında nereye koyduğu… Yolculuk devam eder etmesine etmelidir de, bazen azalarak da çoğalabileceğimizi unutmadan."

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada