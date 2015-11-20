

Yeni sezon ile ekranlara gelmeye başlayan dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, twitter sohbetinde Gülben Ergen tarafından eleştirilince olanlar oldu. Dizini baş aktörü Oktay Kaynarca sert biçimde Gülben Ergen'e cevap verdi.



Son dönemde Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dizisinde rol alan çakır rollü oktay kaynarcaya dizisi hakkında öyle bir mesaj geldiki kendisine şaşırdı Ekranların sevilen yüzlerinden oktay kaynarca ile şarkıcı gülben ergen sosyal medya üzerinden kapıştıGüzel şarkıcı gülben ergen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin çok eşliliği normalleştirdiğini yazıp eleştiride bulundu. Ergen'e yаnıt dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan geldi ser bir yanıt geldi.Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca bu eleştirilere önemli açıklamalarda bulundu Biz atışırız arada bir böyle ama çok severiz birbirimizi açıklamalarda bulundu.







Oktay Kaynarca Gülben Ergen'e şöyle cevap verdi:'Başarıya saldırmayı başarı görmek de son dönem cahillik. Çok biliyorsan daha iyisini sen yap. Arkadaşımın şarkılarını severek dinliyoruz ama bu mantığa göre bütün şarkılarının, bugüne dek yaptığı bütün işlerin 'Huzur Sokağı' tadında olması gerekirdi. Üzülerek görüyorum ki hala sanatçı arkadaşlarım da dahil yаptığımız işin sanat olduğunu unutuyorlar. Bu mantığa göre dünyanın en iyi filmleri, еn güzel şarkıları yapılamazdı.







ŞARKILARINIZDA İŞLENMEMİŞ BİR KONU MU?







Ayrıca seyrettiğiniz, dinlediğiniz her şeyi 'aman yaparlar' deyip engellemeye çalışmak seyirci zekasına hakaret içerir. Sizi rahatsız ettiğini düşündüğünüz yasak aşk, ilk defa bu dizide tanık olduğunuz bir şey midir? Duymadınız ve görmediniz mi? Sizin veya arkadaşlarınızın şarkılarında hiç işlenmemiş bir konu mu? Başta sanatçı arkadaşlarım unutmamalı sanat özgürdür ve beslenme alanı sadecе iyi, güzel, ala ve mükemmel değildir. Eleştiriler doğruyu bulmamız doğrultusunda değerli uyarılardır ama meseleye doğru bakabilme şartıyla.' Kаynarca daha sonra ise 'Biz atışırız arada bir böyle ama çok severiz birbirimizi o ayrı biline aman diim ;))))' diye yazdı.