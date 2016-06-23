O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'OKTAY BEY'İN BU ADIMI ATMASINI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM'


'OKTAY BEY'İN BU ADIMI ATMASINI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM'
Tarih : 23 Haziran 2016, 12:17
Puan Ver : 'oktay Bey'in Bu Adımı Atmasını Uzun Zamandır Bekliyordum'(9/10)8


Ümit Özdağ, delegelerle görüşmek için dün akşam Çorum'a geldi. Çorum-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir reastoranda delegelerle iftarda buluşan Özdağ, gazetecilerin Oktay Vural'ın istifasına yönelik sorularını yanıtladı. Ümit Özdağ, bunu gecikmiş bir adım olarak değerlendirerek, şöyle dedi:



"Ben Oktay Bey'in bu adımı atmasını uzun zamandır bekliyordum. Gecikmiş bir adım olarak görüyorum. Keşke kurultay gerçekleşmeden önce bu adımı atsaydı. Ancak, yine de olumlu bir adımdır. Oktay Vural gibi, Devlet beyin yanında en önemli görevlerde bulunan bir siyasetçinin bu adamı atması artık Genel Başkan'ın politikalarının yürümez olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ben bu adımı diğer Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin ve yetkililerinin de artık atması ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içine sokulmak istendiği bu dar kıskaçtan bir an önce çıkartılması açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu tür başka adımları da bekliyor bunun için de dua ediyorum. Oktay Bey'in istifası değişimden yana olduğu gösteriyor."



Ümit Özdağ, iftarın ardından yaptığı görüşmelerden sonra Çorum'dan karayolu ile ayrılarak Ankara'ya döndü.








Etiketler:   Oktay  Bey  İn  Bu  Adımı  Atmasını  Uzun  Zamandır  Bekliyordum    
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER