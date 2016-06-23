

Ümit Özdağ, delegelerle görüşmek için dün akşam Çorum'a geldi. Çorum-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir reastoranda delegelerle iftarda buluşan Özdağ, gazetecilerin Oktay Vural'ın istifasına yönelik sorularını yanıtladı. Ümit Özdağ, bunu gecikmiş bir adım olarak değerlendirerek, şöyle dedi:







"Ben Oktay Bey'in bu adımı atmasını uzun zamandır bekliyordum. Gecikmiş bir adım olarak görüyorum. Keşke kurultay gerçekleşmeden önce bu adımı atsaydı. Ancak, yine de olumlu bir adımdır. Oktay Vural gibi, Devlet beyin yanında en önemli görevlerde bulunan bir siyasetçinin bu adamı atması artık Genel Başkan'ın politikalarının yürümez olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ben bu adımı diğer Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin ve yetkililerinin de artık atması ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içine sokulmak istendiği bu dar kıskaçtan bir an önce çıkartılması açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu tür başka adımları da bekliyor bunun için de dua ediyorum. Oktay Bey'in istifası değişimden yana olduğu gösteriyor."







Ümit Özdağ, iftarın ardından yaptığı görüşmelerden sonra Çorum'dan karayolu ile ayrılarak Ankara'ya döndü.