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ÖKSÜZ AİLESİNDEN MİLYONLUK HİMMET


ÖKSÜZ AİLESİNDEN MİLYONLUK HİMMET
Tarih : 07 Nisan 2017, 09:57
Puan Ver : Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet(10/10)9


Öksüz'ün yakın akrabalarının teröristbaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sonrası yaptığı çağrı üzerine Bank Asya'ya destek için 1 milyon 500 bin TL civarında para yatırdığı ortaya çıktı.



    İşte o para trafiği:

    Eşi Aynur Öksüz'ün 128 bin 180 TL

    Kardeşi Ahmet Öksüz 80 bin 588 TL

    Kardeşi Mehmet Öksüz 118 bin 354 TL

    Kardeşi Azize Türk 68 bin 649 TL

    Oğlu Muhammed Hamza Öksüz 137 bin 946 TL

    Kızı Rabia Hafsa Öksüz 103 bin 222 TL

    Kızı Refia Hansa Öksüz 97 bin 725 TL

    Babası Mustafa Öksüz 184 bin 288 TL

    Hala oğlu İsmail Öksüz 6 bin 909 TL

    Baldız Belkız Nur Tettik 121 bin 238 TL

    Baldız Emine Şennur Şen 20 bin 570 TL

    Kayınvalide Hatice Yıldırım 126 bin 354 TL

    Baldız Seyyide Öznur Yıldırım 30 bin 945 TL

    Aynur Öksüz'ün kardeşi Ali Sami Yıldırım 105 bin 318 TL

    Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım 240 bin 682 TL



 



kaynak:sabah








Etiketler: Öksüz  Ailesinden  Milyonluk  Himmet    haber

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