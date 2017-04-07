

Öksüz'ün yakın akrabalarının teröristbaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sonrası yaptığı çağrı üzerine Bank Asya'ya destek için 1 milyon 500 bin TL civarında para yatırdığı ortaya çıktı.







İşte o para trafiği:



Eşi Aynur Öksüz'ün 128 bin 180 TL



Kardeşi Ahmet Öksüz 80 bin 588 TL



Kardeşi Mehmet Öksüz 118 bin 354 TL



Kardeşi Azize Türk 68 bin 649 TL



Oğlu Muhammed Hamza Öksüz 137 bin 946 TL



Kızı Rabia Hafsa Öksüz 103 bin 222 TL



Kızı Refia Hansa Öksüz 97 bin 725 TL



Babası Mustafa Öksüz 184 bin 288 TL



Hala oğlu İsmail Öksüz 6 bin 909 TL



Baldız Belkız Nur Tettik 121 bin 238 TL



Baldız Emine Şennur Şen 20 bin 570 TL



Kayınvalide Hatice Yıldırım 126 bin 354 TL



Baldız Seyyide Öznur Yıldırım 30 bin 945 TL



Aynur Öksüz'ün kardeşi Ali Sami Yıldırım 105 bin 318 TL



Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım 240 bin 682 TL







kaynak:sabah