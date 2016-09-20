

ÖKSÜRÜĞÜN EN İYİ İLACI SUDUR







Öksürük bir hastalık değil, birçok hastalığın belirtilerinden biri. Burada amaç öksürüğü kesmek yerine nedenini bulmak olmalı. Öksürük grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi uzayan öksürüklerde, eforla gelen öksürüklerde allerji düşünülmeli.



Öksürük şurupları çocukluk çağındaki hiçbir hastalıkta yeri olan ilaçlar değil. İçindeki bazı maddeler vücut için özellikle karaciğere zararlı olabiliyor. Hastalığın süresini de değiştirmiyor. Kulanılan balgam söktürücüler hem öksürüğü arttırabilir hem de enfeksiyonunu akciğere inmesine neden olabilir. En iyi öksürük ilacı sudur. Bu dönemde bitki çaylarına, bala başvurabilirsiniz.







ALERJİSİ OLAN ÇOCUKLAR GRİBE KOLAY YAKALANIYOR







Bazı çocuklar diğer çocuklara göre daha hassas. Hem aynı ortamdaki diğer çocuklara göre daha sık hastalanıyor hem de enfeksiyonu daha ağır geçiriyorlar. Alerjik çocuklar, hava yolu hassasiyeti olan çocuklar. Herhangi bir alerjen madde ya da mikrop ile karşılaştıkları zaman reaksiyon daha şiddetli olabiliyor. Özellikle okulun ilk yılı hastalıklar sıklaşıyor. İlk kez mikroplar ile karşılaştıkları için vücudun bağışıklık sistemi bunları tanımaya başlıyor ve savaşmayı öğreniyor. Öncelikle hasta olan çocuğu okula göndermeyin, kapalı ortamları sık sık havalandırın. Sigara içmemek, içen birinin yanında asla durmamak korunmada önemli. Yün kıyafet ve battaniye yerine pamuklu kullanılması, toz tutacak halıların kaldırılması alerji riskini







azaltıyor. Yapılan bazı çalışmalar D vitamini kullanımının hem alerji riskini azalttığı hem de enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğunu gösterdi.