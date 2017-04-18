

Mevsim geçişlerinde özellikle çocuklarda sıkça karşılaşılan bir durum olan ‘öksürük', enfeksiyon ve gribe bağlı olarak gelişiyor. Öksürük şuruplarının içerdiği maddelere göre yan etkilerinin de değiştiğini söyleyen Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Teoman Akçay, öksüren çocuklar için, bir hekimin danışmanlığında bal ve zencefil gibi ürünler kullanarak evde en az öksürük şurubu kadar faydalı karışımlar hazırlanabileceğini belirtti ve şu bilgileri verdi:



Öksürük, özellikle de mevsim geçişlerinde çocuk ve erişkinlerde sıklıkla karşılaşılan bir durum. Bahar enfeksiyonları ve gribe bağlı olarak gelişse de; alerji-astım, reflü, sinüzit kronik farenjit, zatürre ve verem gibi birçok nedeni olan öksürüğün “kuru öksürük” ve “balgamlı öksürük” olmak üzere iki çeşidi vardır.







ŞURUP, ÇOCUKLARDA ETKİLİ DEĞİL







Rahatsız edici bir durum olduğundan anne babalar öksürüğün hemen geçmesi için sıklıkla öksürük ve enfeksiyon ilaçlarına başvuruyor. Bunların en başında öksürük şurupları geliyor. Soğuk algınlığı geçiren çocukların neredeyse üçte ikisinin öksürük şurubu kullandığını söyleyebiliriz. Öksürük şurupları içeriğinde bir ya da daha fazla etken madde bulundurur. Bu şurupların öksürük üzerindeki etkileri kanıtlanmamıştır ve ayrıca içeriğine göre çocuklarda oldukça fazla yan etkiye sebep olabilir. Öksürük şurupları ile ilgili çocuklar üzerinde yapılmış çok fazla bir çalışma yok. Öksürük şurupları genellikle erişkinler üzerinde yapılmış çalışmalara dayanılarak çocuklara veriliyor. Aslında bu çalışmalarda öksürük şuruplarının erişkinlerde etkili olduğuna dair de tatmin edici bulgular yer almıyor.







kaynak:habertürk