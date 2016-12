Bankstown-Lidcombe Hastanesi'nde gaz hattındaki hata nedeniyle yeni doğan bebeklere oksijen yerine kahkaha gazı verildi. Kahkaha gazıverilen iki bebekten biri yaşamını yitirdi.







BBC'de yer alan habere göre, hatanın, hastanedeki bir doktorun, bebeğin aniden hayatını kaybetmesi üzerine fark edildiği belirtildi. New South Wales Sağlık Bakanı Jillian Skinner, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.







Skinner, "Ailelerin böylesine kahredici bir hata sonucu acı çekmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. Bakanlık olarak aileleri desteklemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.







Kahkaha gazı verilen diğer bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.







"Oğlum titriyordu. Ona, uyan oğlum, sana ne yaptılar dedim"







Hayatını kaybeden bebeğin annesi Sonya Ghanem, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada " Oğlumu görmek istediğimi söyledim. Oğlum titriyordu. Ona, uyan oğlum, sana ne yaptılar dedim." ifadesini kullandı.







Sağlık Bakanı Skinner, gaz hatlarının" BOC Ltd" şirketi ve hastane yönetimi tarafından kontrol ve tasdik edildiğini söyledi.







Konuyla ilgili şirket içinde soruşturma başlatan BOC Ltd, "Acı çeken, kederli aileler için üzüntü duyuyoruz." açıklamasında bulundu.







Tıp alanında kullanılan tüm gaz hatlarının kontrolden geçirilmesi emrini veren Sağlık Bakanı Skinner, "Tüm ameliyathanelerin ve bebek bakım ünitelerinin kontrol edildiği, bir daha böyle bir olayın yaşanmayacağı konusunda anneler bize güvenebilir" diye konuştu.







Bakan görevi bırakmayacak







Avustralya medyası, Skinner'ı, olayla ilgili haberler basına düştüğü sırada performans ödülleri törenine katılması nedeniyle eleştirdi.







Eyaletteki muhalefet partisi Skinner'ın istifa etmesini talep ederken, Sağlık Bakanı görevini bırakmayacağını açıkladı.