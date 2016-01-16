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oksijen tüpü patladı, etraf savaş alanına döndü

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI, ETRAF SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kağıthane'de, ambulanstaki oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 hemşire yaralandı, 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Tarih : 16 Ocak 2016, 09:36
Puan Ver : Oksijen Tüpü Patladı, Etraf Savaş Alanına Döndü(10/10)12


Alınan bilgiye göre, Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi'ndeki bir binadan yaşlı bir hastayı almaya gelen 112 Acil Servis ambulansının sürücüsü aracı park etti. Ambulanstaki hemşire Ümran Gümüş hazırlık yaptığı sırada oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle ambulansta çıkan yangında hemşire Gümüş yaralandı.Hemşire ve sürücü ambulansı terk ederken, alevlerin sardığı aracın freni boşaldı ve yokuş aşağı hareket etti.



Park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarpan ambulansta patlamalar meydana geldi. Ambulansın çarptığı park halindeki 5 araç da alev aldı.



Patlama seslerine uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği alarak, olay yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırdı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su ve köpük kullanarak ambulansa ve diğer araçlara müdahale edip, yangını söndürdü.








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