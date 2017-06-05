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oksijen maskesi ile sigara içti bu hale geldi

OKSİJEN MASKESİ İLE SİGARA İÇTİ BU HALE GELDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi gören Hasbi A., taktığı oksijen maskesi ile sigara içmek isteyince az kalsın ölüyordu.

Tarih : 05 Haziran 2017, 17:23
Puan Ver : Oksijen Maskesi İle Sigara İçti Bu Hale Geldi(8/10)8


Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi gören Hasbi A., taktığı oksijen maskesi ile sigara içmek isteyince az kalsın ölüyordu. Gazın aniden alev alması sonucu Hasbi A.nın yüzü ve vücudunun bir bölümü yanarken, olayı fark eden eşi onu yanmaktan kurtardı. 76 yaşındaki Hasbi A. sağ bacağını da sigara nedeniyle kaybetmiş.



İnegöl'de yaşanan ilginç olay,  KOAH tedavisi görmesine rağmen sigaraya olan tutkusu devam eden Hasbi A.'nın, maske ile oksijen alırken eşi Naciye A.'nın yan odada bulunmasını fırsat bilip sigara içmek istemesi sonucu yaşandı. Oksijenin alev alması sonucu Hasbi A.'nın yüzü ve vücudunun bir bölümü ile evdeki halı alev aldı. Olayı fark eden Naciye A. hem eşinin hem de evin yanmasını önledi. Yüzünde birinci derece yanık olan Hasbi A., ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gençliğinden bu yana sigara içtiğini doktorların tüm uyarısına rağmen bırakamadığını söyleyen ve bu nedenle sağ bacağı kesilen Hasbi A., büyük kazadan yinede ucuz kurtulduğunu söyledi.



 



kaynak:milliyet






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