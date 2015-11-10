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OKMEYDANI'NDA TERÖR OPERASYONU: 1 POLİS YARALI


OKMEYDANI'NDA TERÖR OPERASYONU: 1 POLİS YARALI
Tarih : 10 Kasım 2015, 09:12
Puan Ver : Okmeydanı'nda Terör Operasyonu: 1 Polis Yaralı(8/10)6


İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Kağıthane'de belirlenen adreslere özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteği ile operasyon gerçekleştirdi. Şişli Okmeydanı ile Kağıthane Nurtepe ve Çağlayan'da tespit edilen adreslerde bulunan şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.



Okmeydanı Kaan Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında sivil bir polis memuru kendi silahından çıktığı öne sürülen bir mermi ile bacağından vuruldu.








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