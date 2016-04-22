OKMEYDANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYEYLE PATLATILDI
D-100 Karayolu Okmeydanı kavşağında, yol kenarındaki parmaklıklara asılan yasa dışı pankarta iple bağlanmış paket, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda yoğun trafik oluştu
Okmeydanı'nda şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Bir süre trafiğe kapatılan D-100 karayolunda yoğun trafik oluştu
Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu Okmeydanı kavşağı Ankara istikametinde bir otomobilden inen 5 kişi, yol kenarındaki yeşillik alanı ayıran çelik parmaklıklara yasa dışı pankart astı. Şüpheliler, pankarta iple bağladıkları paketi bırakarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak Okmeydanı Kavşağı Taksim ve Okmeydanı dönüşünü trafiğe kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek yaptığı incelemenin ardından şüpheli paketi fünye ile patlattı. Bomba imha uzmanının çalışmaları sırasında D-100 karayolu Ankara istikameti de trafiğe kapatıldı.
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