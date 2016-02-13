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OKMEYDANI DARÜLACEZE CADDESİ'NDEKİ YAYA ÜSTGEÇİDİ KALDIRILIYOR


OKMEYDANI DARÜLACEZE CADDESİ'NDEKİ YAYA ÜSTGEÇİDİ KALDIRILIYOR
Tarih : 13 Şubat 2016, 09:24
Puan Ver : Okmeydanı Darülaceze Caddesi'ndeki Yaya Üstgeçidi Kaldırılıyor(10/10)11


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerindeki yaya üstgeçidini, eskidiği ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle kaldırmaya başladı.



Şişli, Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Darülaceze Otobüs Durağı Yaya Üstgeçidi, eskimiş olduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı.



Bu gece saat 00.00 itibariyle başlayan üstgeçit söküm işleminin Salı sabahı saat 06.00'da bitirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, çalışmalar boyunca Darülaceze Caddesi ve Fatih Caddesi saat 00.00 ile 06.00 saatleri arasında kısmen trafiğe kapatılacak. Araç sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirilecek.



Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Darülaceze Otobüs Durağı Yaya Üstgeçidinin sökülme işlemi 13 Şubat Cumartesi günü 00.00'da (Cumayı Cumartesiye bağlayan gece) başlayacak, 16 Şubat 2016 Salı sabahı 06.00'da tamamlanmış olacak. Eskimiş üstgeçidin sökülme işlemi sırasında Darülaceze Caddesi ve Fatih Caddesi gece saat 00.00 - 06.00 saatleri arası kapatılarak, tasfiye işlemi yapılacaktır. Darülaceze Otobüs Durağı bölgesinde yaya geçişleri Sinyalize Kavşak ile sağlanacaktır" denildi.








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